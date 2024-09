El nieto de Manzorro

Cada vez que veo al diputado del PP Miguel Angel Sastre Uyá me acuerdo de Manzorro. Si yo me metía con él , recibía de inmediato la llamada de Juan :” deja al chaval, joé”. Mónica decía “parece tu nieto”. Le acaban de nombrar pregonero de la Semana Santa, lo que debe ser importante, supongo . A mí me confirma que los capillas son de derechas, sin excepción , los de El Último Tramo más .