Los neoantifelipistas

De la misma forma que si veo a Barrionuevo y Vera en algo, me apunto a lo contrario, me tiro al suelo cuando veo a todos aquellos que comieron durante décadas gracias a Felipe González que ahora se han vuelto antifelipistas. Lo digo con la autoridad de quien nunca votó a Felipe. Por otra parte, me parece que tiene razón en lo concerniente a lo que ha dicho sobre la ley de amnistía. Sería discutible si es oportuno o no, si conviene a su partido o no. Eso es otra coas.