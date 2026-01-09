Ha muerto Ubaldo Cuadrado

Conocí a Ubaldo en 1977 cuando era militante del PCE, vivía en Madrid y el Partido Comunista quería infiltrarse en todo el movimiento asociativo. Tuvo una trifulca monumental en el Centro Andaluz de Moratalaz que terminó a piñas. Ubaldo había estudiado Náutica, vio que eso no era lo suyo y se sacó el título y las oposiciones para profesor de historia, asignatura que impartió en Cádiz durante años. Estuvo en la Comisión Ciudadana de Fiestas cuando esta delegación la tenía el PCE entre 1979 y 1983. Quizás fue ahí donde se aficionó al carnaval, que nunca le había gustado. Fue girando a la derecha hasta hacerse un auténtico reaccionario.Descanse en paz.