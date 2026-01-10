Morir en la calle. Por Fernando Santiago

MORIR EN LA CALLE

Mientras el alcalde se pasea por la ciudad con un casco dos personas morían en las calles. Mientras la gente hacía cola para conseguir entradas para el Falla gente moría en la calle, mientras las peñas se quejaban por los requisitos municipales para las fiestas gastronómicas, dos vecinos de esta ciudad no pudieron soportar el frío y la lluvia. Comprendo que suena a demagogia pero a veces la realidad es muy demagógica. No conocí al Worry, no sabía de su existencia, desconozco qué peripecia vital le llevó a vivir en la calle ni como era su vida durmiendo en cajeros y soportales , desde el Barrio de Santa María a La Laguna y alrededores. Para colmo murió a unos pasos del Puerta del Mar. Peor aún: ni siquiera sé la identidad de la otra persona sin hogar que ha muerto en nuestras calles. Al final son las entidades sociales y los gaditanos comprometidos quienes se preocupan por la vida de aquellos que nada tienen : Calor en la Noche, Despertares, Virgen de Valvanuz, Dora Reyes, Tartessos, Cáritas , incluso las cofradías le dedican una pequeña parte de su presupuesto a los más necesitados, aquella parte que no se gasta en bandas , flores, enseres y pasos , quizás para lavar su conciencia . Solo en el Casco Antiguo hay 27 iglesias, algunas cerradas, como La Pastora, otras que se abren una vez a la semana, pero decenas de personas carecen de un techo donde cobijarse. Esos políticos tan creyentes, que van de misa en misa, que visitan cofradías, que se parten el pecho por España y las tradiciones, miran para otro lado para no ver la realidad que les circunda. Cofrades que tienen tiempo y dinero para comer en tertulias , no son capaces de seguir las enseñanzas de aquel al que consideran su dios o las directrices de la iglesia a la que supuestamente pertenecen, que una juerga siempre es mejor que ayudar . Esa galaxia de extrema derecha compuesta por cofrades y políticos solo miran para sí. Mientras tanto, cientos de personas de buen corazón dedican tiempo y dinero para ayudar a quienes no tienen hogar, carecen de un plato de comida, de una taza de caldo por la noche, de una manta, de un café por la mañana. Debería darles vergüenza a los que van con el casco visitando obras , gastando dinero en asesores y propaganda, cuando hay vecinos en situación extrema, como el Worry , que murió de frío una noche gaditana de esas que invitan a pasear. La semana que viene el Falla, hoy la pestiñada. Mientras tanto el alcalde de Badalona echa a la calle a 400 migrantes refugiados en una nave, con el apoyo del PP, en una repugnante y racista actuación.

Fernando Santiago