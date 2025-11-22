Maremotada popular. Por Fernando Santiago

MAREMOTADA POPULAR

El artista antes conocido como Chaquetillo, hoy devenido en Doctor Batablanc, se lo pasó el jueves como un niño en Reyes. Montó un tinglao para salir en todos los medios de comunicación, lo que consiguió con creces. Así el PP de Andalucía se diferencia del PP de Valencia y de Mazón, aparte de tapar el escándalo de Almería y que la gente se olvide del desastre de la sanidad pública andaluza , que en su verdadera responsabilidad. Si acaso le salió mal para completar la notoriedad el hecho de que ese mismo día se conoció la sentencia del Fiscal General, que tapó otras noticias. Como Cádiz es muy novelera estaba todo el mundo entusiasmado con la obra de teatro. Algún día llegará el maremoto, que ahora llaman tsunami, lo que no se sabe es si tardará una semana o un siglo. Mientras tanto el consejero se lo pasa de categoría. Yo ya vaticino que llegado el momento la gente se dará empujones, rachotes, sálvase el que pueda, quítate tú que me salvo yo, tumultos y saqueos . Cádiz no es Japón, allí los ciudadanos son educados, respetuosos, saben lo que tienen que hacer, se ponen en cola de manera ordenada, aquí lo más parecido es la chirigota Los Kamicaces : “uno dos soy del Japón, un dos tres soy japonés, pero a Cádiz solo traemos, las bombitas de caramelos, de papelillos y de serpentinas”. Al simulacro no le faltó ni el pensamiento mágico: a una pobre niña le endosaron una remedo del estandarte de la Virgen de la Palma, pobrecilla, tan pequeña y ya le engargolan esas creencias extrañas consistentes en que una imagen paró las aguas en La Caleta, a la chiquilla le van a crear un trauma como sigan así, los padres tenían que denunciar al colegio, eso es peor que ponerle al centro el nombre de un comparsista maltratador. Hasta que a la enseñanza no llegue el laicismo España seguirá siendo un país atrasado, por mucha Unión Europea, OTAN, fondos europeos y lo que quieran, todavía hay gente que piensa que mirando al cielo y señalando al Hispasat se pueden resolver los problemas, síntoma del retraso secular de este país. Que organismos públicos promuevan creencias mágicas, seres superiores y demás zarandajas no creo que ayuda el día que venga una ola, como pronosticó la gran Rocío Jurado. “de espuma y caracolas, y yo quede prendía a tu tormenta. Perdí el timón sin darme cuenta, como una ola”, quizás por eso Chipiona es el único municipio de España que tiene un plan municipal de prevención del maremoto. Terminaremos haciendo simulacros cada dos por tres, falta que hagan una camiseta conmemorativa , que en Cádiz gusta lo de gañote.

Fernando Santiago