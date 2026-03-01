Manifestantes de guardia

Mañana hay una convocatoria para manifestarse en Cádiz contra el bombardeo de Irán por EEUU e Israel, con lo que estoy muy de acuerdo. Hay un grupo de pensionistas que en lugar de ir a clase de pintura o a ver obras , va de manifestación por las causas que sean , el pensionariado que viven como reyes y se aburren. En Cádiz son unas 100 personas. Espero que también rechacen las asesinatos de manifestantes por la policía de los ayatolás y la imposición del velo a las mujeres .