Maduro

Vaya por delante que me parece fatal la captura de Nicolás Maduro y su puesta a disposición de la fiscalía de Nueva York, donde tiene abierto un proceso por tráfico de drogas y terrorismo junto con Diosdado Cabello y otros dos generales que ya se han declarado culpables. EEUU tiene que respetar el derecho internacional, no puede hacer uso de la fuerza allá donde quiera y sin límite alguno. Me parece un atropello cuyo único precedente es lo ocurrido en Panamá y en la Isla de Granada. Se abre una nueva etapa en América tras esta captura, supongo que por un lado se reactivarán los movimientos de la izquierda , tan alicaídos y que pondrán sus barbas a remojar los presidentes de Nicaragua y Cuba. Dicho lo anterior, Maduro era un dictador sanguinario y cruel, tenía en el exilio a 10 millones de venezolanos, en las cárceles a mil presos políticos, robó las elecciones por la misma cara, hundió la economía , tiene al país bajo la bota y el hambre a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, perdió las elecciones de manera abrumadora y se resistió a dejar el poder. Le dieron la oportunidad de exiliarse y no quiso, acabará sus días en una cárcel de máxima seguridad. Aparte de que era un payaso y un mamarracho. Y a pesar de todo , no está justificado lo que ha hecho EEUU