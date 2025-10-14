Luis

Desde hace más de 40 años Luis García Montero tiene un fuerte vínculo con la ciudad y la provincia de Cádiz. Primero como principal discípulo de Alberti, luego cuando se compró una casa en Rota, después cuando ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz. Tuvo un papel fundamental para que se celebrase en Cádiz el Congreso de la Lengua y para que ahora, en Arequipa, Cádiz tenga un protagonismo esencial. Aparte de eso es una bellísima persona, un extraordinario poeta y una persona comprometida. Está en el ojo del huracán por haberse atrevido a decir una evidencia: que Muñoz Machado se dedica a la gestión empresarial.