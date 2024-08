El legado de Garófano

Traté mucho a Rafael Garófano, desde 1981 cuando era diputado provincial hasta semanas antes de su muerte. De vez en cuando me llamaba para pedirme ayuda para conseguir alguna fotografía. Hablé con él de su colección, por supuesto. No me extrañó que la legara a una institución pública porque era coherente con sus puntos de vista en la sociedad. Estuvo años comprando fotos, postales y aparatos, por eso tenía esa colección. Lo que me llama la atención es que lo cediera al Archivo Provincial y no al Municipal, dado que su colección tenía como objetivo principal la ciudad de Cádiz. Y me pregunto si tenía que ver con el uso que hizo el Archivo Municipal de la Colección Duke, cedida por Rafael y que terminó como un negocio de una persona. Ahí lo dejo