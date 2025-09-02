La justicia y la política

Dice el presidente del Gobierno que hay jueces haciendo política . Cuando la justicia le da la razón al Gobierno es que se ha demostrado su inocencia . Si es al contrario , son jueces fachas y lawfare. Hay 5 jueces en España tramitando causas contra familiares y colaboradores de Pedro Sánchez . Sus decisiones han sido confirmadas , en su mayor parte, por instancias superiores . Mucha casualidad que se hayan conjurado tantos jueces a la vez.