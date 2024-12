José Andrés elogia la gastronomía gaditana

El chef español José Andrés, uno de los más reconocidos a nivel mundial, fundador de la organización World Central Kitchen, muy centrada en ayuda humanitaria, ha desvelado varios de sus gustos con respecto a la cocina en España.

Todo ha sido al recibir el premio de 'Gaditano de Adopción', dada por el periódico ABC y la Fundación Cajasol, elogiando la gastronomía gaditana. Sus palabras no ofrecen dudas sobre, para él, cuál es la mejor ciudad española para comer: "No se come en ningún lado como en Cádiz".

Thank you for watching

Cádiz, con su cercanía al Atlántico, presume de platos que son todo un emblema. El pescaíto frito, ese imprescindible que no puede faltar en ningún tapeo: boquerones, chocos y acedías, rebozados y fritos, acompañados de una copa de fino o una cerveza.

MÁS EN MARCA

Susanna Griso revela la identidad del famoso con el que tuvo la entrevista más "complicada": "Me enfadé con él"

Marca

Qué tienen la coliflor, las setas y el té verde para que un médico digestivo de Harvard recomiende estos alimentos a las mujeres mayores de 30 años

Telva

Pero si hay un icono que brilla en cualquier mesa gaditana, es la tortilla de camarones. Crujiente y llena de sabor. Y para los amantes de los guisos, la cabrilla en tomate es un imprescindible: carne tierna de cabra cocinada en una salsa de tomate con especias. Aunque no todo es salado, los dulces también son importantes: pestiños y las tortas de aceite, herencia de la mezcla cultural que ha definido la zona, son el broche para una comida gaditana.