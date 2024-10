Inundaciones

Conviene observar que se han inundado todas las poblaciones de nuestro entorno menos Cádiz ¿por qué será? Pues porque Aguas de Cádiz estuvo años invirtiendo en mejorar la red de alcantarillado , construyendo tanques de tormenta y cosas así, lo que no hicieron durante el periodo de Teófila Martínez, gracias a Jesús Oliden y a Ana Fernández. En lugar de gastar el dinero en Campari y en gambas, en lugar de dar agua en mal estado a algunos barrios, invirtieron en aquello que no luce. Si no se hubiera hecho se hubiera inundado La Laguna, calle Nueva, Callejones y el resto de lugares que se inundaban antes. Recuerden aquel cuplé "qué asco de alcantarillado , el que tenemos en esta ciudad, que solamente caen cuatro gotas, y hay que ponerse a nadar".