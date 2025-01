Y dos huevos duros. Por Fernando Santiago

Y DOS HUEVOS DUROS

Que dice el alcalde que él y sus presupuestos van a ser los más sociales de la historia, signifique eso lo que signifique, que diría Juanjo Millás, aunque siguen en la calle y en los albergues muchos sin techo a los que atienden Calor en la Noche, Despertares, Caballeros Hospitalarios, Dora Reyes, Virgen de Valvanuz, siguen teniendo que ocuparse de los migrantes la Asociación Cardjin a través de Tierra de Todos o Tartessos. Desconocemos el alcance de esa declaración tan solemne como vacía de contenido, hasta la fecha. Dice también el alcalde que este 2025 va a ser el año de la vivienda, aunque lo único que ha hecho el Ayuntamiento en este año y medio es continuar la promoción de 106 viviendas que dejó el Kichi y que la concejala del ramo pague con dinero público la enorme pamplina de un curso de coaching para los empleados de Procasa. Si en eso va a consistir el pregonado Año de la Vivienda, vamos listos, seguirán saliendo por los dos puentes nuestros jóvenes, abocados a emigrar para encontrar un trabajo diferente al que la ciudad ofrece en la hostelería. Ya lo prometió Kichi en 2015 cuando se hizo la foto con Pakito, aquel afamado integrante de su candidatura que tenía que irse de Cádiz, aunque en 8 años no hizo nada para evitar que cada año mil gaditanos se vayan a vivir a otros lugares de la provincia o más lejos. Después del Santo Advenimiento de 2023 el cambio real que se ha producido es la legión de asesores y concejales con dedicación exclusiva que han visto cómo mejoraba su vida, incluido el responsable de las redes sociales del Grupo Municipal del PP que justifica su generoso salario público poniendo una majadería tras otra y metiendo a su partido en distintos charcos, pagado con el dinero de los presupuestos, como decía Emilio López Mompell “ paga España”. Entre los presupuestos más sociales y la prioridad en la vivienda se cuela el pago al tipo que se dedica a insultar a otros concejales bajo el aura que proporciona la expresión inglesa community manager o como se diga, una función tan necesaria para el bienestar de los gaditanos, no sabríamos vivir sin ella. No habrá dinero para indigentes o para viviendas sociales pero sí lo hay para cursos tontos y funciones estúpidas. Ya dijo la exministra Carmen Calvo que el dinero público no es de nadie, se puede gastar con alegría, que no se acaba. Igual un día Cádiz baja de 100 mil habitantes, el Gobierno nos quita 40 millones de euros anuales y alguno que otro va a tener que buscarse un trabajo como si fuera un ciudadano normal y corriente de una ciudad en decadencia que no tiene colegas en el PP que le busque una colocación. O incluso volver al Río San Pedro . Todo lo que sube baja, es un principio físico.

Fernando Santiago