Hotel dulce hotel. Por Fernando Santiago

HOTEL DULCE HOTEL

En 1978 me peleé con mi padre y me fui a vivir a la Pensión Rialto, calle Beato Diego esquina con Doctor Zurita, estuve allí lo menos dos años. Aquello era como la chirigota de los Villegas “terror terrorífico en la casa del horror horroroso”: muebles viejos y desvencijados, ventanas que no cerraban por donde entraba el agua, un lavabo donde crecían jaramagos, paredes con papel pintado llenas de churretones de humedad y una ducha común. Unos días que había un mal olor persistente, entraron en una habitación y encontraron un cadáver en descomposición hasta el punto que ni los de la funeraria querían recogerlo. El que lo descubrió se arrojó por la ventana la noche siguiente. Una historia de terror. Viene a cuento por lo que ha cambiado el alojamiento en Cádiz en los últimos 40 años. Antes había tres hoteles: el Playa, el Francia y París y el Atlántico, creo que el Roma ya había sido abandonado como hotel , sirvió solo para el rodaje de la película “Cuba” de Sean Connery. En aquella época había muchas pensiones, algunas para soldaos, otras para escapadas románticas (“en el número 14 de la calle Soledad”), algún hostal (San Remo, Imar) , poco más. En tiempo de la dupla Carlos Díaz-Vera Borja se hizo un Plan Hotelero mediante el cual se le regaló edificabilidad a varios solares, fruto del cual se hicieron hoteles en la Avenida, la Glorieta y el Paseo Marítimo. El otro día me llamó una amiga de Madrid que buscaba alojamiento y conté en un radio de 200 metros desde mi casa hasta 10 alternativas, desde hoteles a edificios de apartamentos. Anuncian cada día los proyectos para construir nuevos hoteles en la calle Rosario, en Sopranis, en la Punta de San Felipe, en el Campo de las Balas, encima de la estación. Se ha olvidado ya los que se iban a hacer bajo el Pirulí o en los antiguos edificios de Telefónica en la calle Ancha y de Correos en la plaza de las Flores. Será por hoteles. El turismo es un gran invento y hasta los de Cádiz Resiste y los puretas que convocan contra el turismo al calor del megáfono , son turistas también en cuanto pasan Cortadura, solo que ellos se tienen por aventureros o por gente concienciada que va a cambiar el mundo. Ni que decir tiene que el turismo es una fuente de empleo y riqueza para la ciudad, el que no lo vea así es un descerebrado. Que haya muchas kellys y muchos camareros con contratos de media jornada y 12 horas diarias de pie es otra cosa. Bien distinto es que esta burbuja hotelera ,que no se da en ningún otro lugar de la provincia ,puede estallar en algún momento. Cádiz está de moda y a la gente le ha dado por viajar. Cualquiera sabe si alguna vez empezarán a cerrar algunos de estos hoteles que ahora vemos nacer y crecer. El que viva lo verá.

Fernando Santiago