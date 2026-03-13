HODIO

Detesto, por no usar otra palabra, todo el postureo del Gobierno, que anuncia cosas cada 15 días con toda la fanfarria del mundo que al final no terminan en nada. Lo hizo con aquel programa de regeneración democrática, lo hizo con la prohibición de entrar en las redes sociales a los menores de 16. Luego ningún anuncio acaba en algo , todo es fanfarria. Eso sí, el presidente se rodea de la fanfarria correspondiente, la última vez con Sarah Santaolalla, la enchufada que se ha inventado una agresión para aparecer como víctima, por muy reprobable que sea el tal Vito Quiles.