Hablar andaluz

Por más vueltas que le dé Rojas Marcos, hablamos español o castellano. Incluso diría que no hay un habla andaluza, la manera en la que se habla en Sevilla o Cádiz no es la misma de la que se habla en Granda, Almería o Jaén. Incluso dentro de la provincia de Cádiz se habla de manera diferente, basta con escuchar a un gaditano de la capital y alguien de otros lugares de la provincia. Por ejemplo, Irene García "Macu" cecea de una manera brutal, a veces parece que "fefea". Así que no hay una manera de hablar en Andalucía, sino varias.