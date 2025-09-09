Me gusta la fruta

Debe ser que la subida en las encuestas de Vox pone nervioso al PP porque de otra manera no se entiende el nivel de los insultos. El "me gusta la fruta" es una gracia con muy poca gracia, es tapar a la presidente de la Comunidad de Madrid que llamó hijo de puta al presidente del Gobierno en el Congreso. No sé si todos los que alardean del "me gusta la fruta" luego llevan a sus niños a colegios religiosos y alardean de educación cuando en el fondo son unos faltones. Para qué hablar del mamarracho de Miguel Tellado con lo de " cavar la fosa" del Gobierno. Al final el PP va a ser como Vox sin Abascal.