La Gata

Publicó el domingo Pedro Ingelmo un artículo sobre la llegada a Zahara de los Atunes de la pandilla de pijospogres de Madrid de la mano de los hermanos Sánchez Gijón. Eloy puso un chiringuito llamado La Gata. Con ellos vinieron muchos famosos: El Gran Wyoming, Javier Krahe, Imanol, Pastora y muchos otros. Se sentían a resguardo de todo porque eran famosos y tenía éxito, hasta que la Guardia Civil requisó droga en el chiringuito y lo cerró. Eso provocó que Eva Hache publicase un ridículo y prepotente artículo en El País donde decía que ellos habían puesto en el mapa a Zahara y que deberían darles las gracias. Recuerdo, perdón que me cite a mí mismo, haber replicado en el mismo periódico a la presunta humorista(hoy en paradero desconocido) por tratarnos como si fuéramos una tribu de caníbales del Tercer Mundo.