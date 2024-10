Garófano

Rafael Garófano nos deja un libro póstumo que se presenta ahora. Dejó también un ingente legado de fotografías, postales y aparatos de fotografía y cine que legó al Archivo Histórico Provincial. Hasta aquí lo sabido. ¿Nadie se ha preguntado el motivo por el que Rafael no legó su colección al Archivo Municipal? Pues lo voy a contar yo: Garófano consiguió la colección de fotografías de Duke, el conocido estudio que estuvo en la plaza Mina. Esa colección la donó al Archivo Municipal para que estuviera a disposición de los ciudadanos, cuál no fue su sorpresa cuando vio que habían terminado en un libro editado por un particular. Le sorprendió que esas fotos que él había cedido sirvieran para negocios particulares. Resultado: legar su magnífica colección al Archivo Provincial. Dicho lo anterior, echo mucho de menos a Rafael, sus opiniones sobre la ciudad y sus comentarios agudos.