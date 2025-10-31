Funeral laico

Pues yo diría que es la primera vez en España que se organiza un funeral de Estado sin ceremonia religiosa. Se ve que vamos avanzando. Y nadie ha protestado, que yo sepa. Siempre se hacía un acto católico, independientemente de que las víctimas fueran de varias religiones diferentes. Eso que a ningún gobierno del PSOE se ha atrevido a hincarle el diente a las relaciones Iglesia-Estado: sacar de los colegios, los hospitales y los cuarteles a los sacerdotes y a las órdenes religiosas, por no hablar de los cientos de millones que se llevan.