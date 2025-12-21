FRITUR

De aquí a un mes volveremos a ver el vomitivo espectáculo de todos los años en Madrid, con miles de concejales pegándose una excursión a costa del erario para no hacer nada, ponerse en la foto para decir en su pueblo lo bien que lo promocionan, antes decían lo bien que "venden" el pueblo, frase que ahora suena chusca. Pueblos de mierda a los que nadie en su sano juicio iría se cuelan con el alcalde, varios concejales y algún funcionario, le pagan a la tele y a la radio local para salir en los diferentes programas y hasta el año siguiente. Da vergüenza. Le llaman a esta feria Concejalia.