Fotoperiodismo

Lo primero que falta en una inundación es el agua potable. Cada día se hacen en el mundo, se calcula, 10 millones de fotos.Ante esta inundación hacen falta fotos que nos aclaren el panorama. Eso fue siempre Kiki, esa mirada que capta la esencia de un acontecimiento. Yo creo que para explicar cualquier cosa una palabra es imprescindible, mejor que 100 imágenes, de la misma manera que una foto determina la interpretación que podamos hacer de lo que sea. Kiki lleva 50 años haciendo magníficas fotos en el Diario, de las revueltas de astilleros, manifestaciones, actos oficiales. El otro día , ya jubilado, hizo una foto extraordinaria de una persona sin techo que duerme bajo una marquesina en el Campo del Sur. Iba con su bicicleta, vio la foto, se paró y disparó.Captó la esencia de una persona sin hogar, con un transistor sobre su cabeza. De las mejores fotos del libro: un hombre mayor, seguramente de campo, con la cara surcada por arrugas del sufrimiento, saca un pañuelo para despedir a un familiar que va a bordo de la fragata Numancia a la primera guerra del golfo.Gran acto ayer , gran libro que es historia de Cádiz. Y lo que es más importante, gran persona, un tipo inteligente y solidario. Los éxitos de mis amigos son mis éxitos. Dicho lo anterior, no me gusta la palabra "fotoperiodista". Fotógrafo de prensa, fotógrafo a secas. No hay infoperiodistas, viñetoperiodistas y en ambos oficios hay gente de primer orden. Diré más: Kiki ha hecho fotos de personas por todo el mundo sin ningúna relación con la actualidad.Ayer andaban por allí fotógrafos de primer orden: Morenatti(con dos Pullitzer), Pablo Juliá, Eulogio, Pelu, Nacho, Cata y tantos otros. Gente maravillosa.