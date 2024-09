Fenicios

Me parece fantástico el dinero que se gasta en la cultura, que se reivindique nuestra historia, que los gaditanos aprendan de dónde venimos. La cultura y el patrimonio creo que son los dos principales motivos para promocionar la ciudad, más allá de las playas y las fiestas. Me parece bien que se recuerde la fundación de Cádiz por los fenicios. Ese medio millón que habrá costado todo esto creo que está bien gastado. Dicho lo anterior: no fui a la cabalgata, pero todo el mundo echa pestes. El mercado fenicio es un cutrerío y una catetada de aurora boreal, no sé a quién se le ha podido ocurrir semejante mamarracho. La exposición de Santa Catalina, cortita. Los muñecos que representan a los dioses, es una buena idea, pero creo que es ofensivo para los artesanos locales que hayan traído a uno de Valencia. No he visto lo de La Fura, supongo que estaría bien, en su estilo, todo muy alegórico, con ese carrusel volador que ellos repiten en todos sus espectáculos. Esperemos que el año que viene, con los romanos, se afine un poco más, Roma es un mundo mucho mejor conocido, no hay que inventarse disfraces ni alegorías.