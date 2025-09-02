Los españoles humillados en Waterloo

Que el representante del Estado en Cataluña y presidente de la Generalitat vaya a un país extranjero a reunirse con un prófugo de la justicia es una humillación para todos los españoles y, de manera especial, para los catalanes constitucionalistas. Salvador Illa podía haber esperado a ver si el Constitucional le da amparo a Puigdemont y si el Tribunal Europeo de Justicia acepta la Ley de Amnistía . Solo en ese caso se podría haber reunido con un mínimo de decencia.