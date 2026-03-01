El Emérito

Se fue porque quiso, que vuelva cuando quiera. Es así de sencillo. Nada impide que pueda regresar, no porque ahora se haya demostrado que durante el 23F hizo lo posible para parar el golpe de estado, sino porque no tiene ninguna causa pendiente con la justicia. Los que dicen que es un putero: pues habría que echar de España a mucha gente, algunos dirigentes de partidos políticos en la izquierda y en la derecha, a los abusadores en la policía , en los Ayuntamientos y en La Moncloa.