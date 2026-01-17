Ya tenemos elecciones a la vista. Por Fernando Santiago

YA TENEMOS ELECCIONES A LA VISTA

Hay que citar siempre a los clásicos, cantaron Los Cubatas, versionado: “ya tenemos elecciones a la vista, me pregunto a quién vamos a votar, no se aclara el repartido comunista, y de Juanma mejor me voy a callar. Solo queda María Jesús que nos dirá con mucho descaro, que financiará a la Junta que tratará de arreglar el descaro, que tratará el abuso que tratará lo de Ábalos, pero después tratará, tratará tratará tachero”. Versión actualizada por un servidor, con perdón, que uno no es Stephen Hawkins. Juanma está desatado, lo mismo obliga al Yuyu a que presente su libro, que monta un show en el solar de la Ciudad de la Justicia que llamaron “primera piedra” hace un mes y no se ha vuelto a hacer nada, ahora ha ido a Valcárcel con mucho misterio para que no le revienten el acto cuando la Junta no ha puesto ni un solo euro y ni siquiera se sabe a qué se va a destinar el edifico, nos dicen que la antigua Escuela de Náutica se va a dedicar a viviendas cuando allí la única iluminación posible son unos pequeños ventanucos. Igual Mercedes Colombo ya ha encontrado el Templo de Hérculos y lo presenta, o puede incluso que ya sepan qué va a pasar con el solar de la antigua IPG, que sigue siendo un erial. Juanma lo mismo se va a Madrid a montar un espectáculo que llaman Andalucía 27, a mayor gloria del presidente-candidato. La pobre María Jesús Montero tiene que lidiar con el chantaje de Esquerra para beneficiar a Cataluña e intentar justificar lo injustificable. El que fuera profe en Sanlúcar, seguramente el mejor dotado intelectualmente de todos ellos, Antonio Máillo, le toca bailar con el cunerismo marginando a los dirigentes de IU en la provincia. Ruiz Boix juega contra los seguidores de Ruiz Arana que quieren ir en puestos destacados de la lista, como Fernando López Gil e Irene García. El localismo cateto de La Línea 100x100 quiere hacer de coche escoba recogiendo a todos los integrantes de candidaturas independientes de la provincia. Al frente del PP irá, cómo no, el inevitable Antonio Sanz, que vale lo mismo para un roto que para un descosido, lo mismo está en Guadarranque que inaugurando un centro de salud, la vida el consejero para todo es muy sacrificada. Al yerno de Pepe el de la Gloria le basta con caerle bien a Abascal para seguir al frente de Vox. E Ignacio García, a mi modesto entender el mejor parlamentario . Ya se sabe que en la vida hay, por orden, amigos, adversarios, enemigos y compañeros de partido haciendo listas. Vivir de la política debe ser trabajar poco y ganar mucho cuando se dan hasta cachetás.

Fernando Santiago