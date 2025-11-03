Despesques. Por Fernando Santiago

DESPESQUES

Desde hace décadas tengo un pleito con Enrique Montiel que llama a sacar el pescao de los esteros “despesca” y yo siempre había escuchado decir “despesque”, deben ser cosas de La Isla, que los cañaíllas son muy suyos, o mi edad provecta que me provoca estas confusiones .No me cabe la menor duda de que el Monti sabe más que yo.Decían que el despesque se hacía para preparar los esteros con objeto de que estén listos de cara a la producción de sal. Durante mucho tiempo organizábamos en Chiclana los despesques en la época del año correspondiente. Ahora ha habido allí una semana del pescado de estero, así que este debe ser el momento. Incluso se ha visto al alcalde con el atuendo propio del marinero que tiene que hacer el copo y sacar el pescao. Nosotros lo hacíamos siempre en la salina de El Tapaera, un tipo extraordinario, buen amigo, entrañable, que nos acogía en su casa y si sobraba pescao nos lo iba dando en unas bolsas de plástico. Allí se sacaban sobre todo lisas, algún lenguao, alguna dorada y cosas así. Se asaba sobre las brasas de la sapina y pasábamos un día de categoría. La Cadena SER y la Asociación de la Prensa citábamos cada dos por tres a los amigos a pasar el día al aire libre y comer este pescao recién cogido, algunas veces venía alguien a cantar, otras poníamos música, allí he visto echarse unos gorgoritos a Joaquín Petit por Serrat, a Mariló Ricobossa nova , algunas veces hemos oído a Javier Aroca contar chistes o cortar jamón. Todavía recuerdo a los niños de Jorge Bezares, con lo traviesos que eran, lanzando lisas desde el tejado de la Casa Salinera. El Tapaera murió, nos trasladamos alguna vez a la salina del Manguita, de manera especial un año que quisimos invitar a José Pedro Pérez-Llorca. Yo no soy muy aficionado al pescao, lo reconozco, ni al de estero ni al que dice mi amigo Moncho que pesca en el Club Náutico. Comprendo que debo ser el único gaditano al que no le gusta , debe ser otra de mis rarezas, tampoco me gusta la Semana Santa ni soy cadista y con el carnaval me he vuelto muy exigente, encima se mueren o se retiran los autores que me gustan, salgo a la calle a escuchar lo poco que merece la pena, que también entre las callejeras hay mucha morralla. Pues a pesar de no gustarme el pescao hemos pasado grandes momentos en los despesques. Tengo hasta una foto de José Pedro Pérez Llorca jugando al fútbol con uno de los hijos de Fabián y María José, el día que Ignacio Casas trajo a unos que decían ser familiares del Sha de Persia , que pretendían irse sin pagar, cosas de la realeza. Por supuesto, pagaron.

Fernando Santiago