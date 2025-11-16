Deontología periodística
Una norma básica del periodismo es que las fuentes anónimas no pueden citarse entre comillas cuando dan una opinión . El que quiera opinar que dé su nombre o se incluye como contexto . Otra cosa es cuando se dan datos .
Otra curiosidad: en España sería imposible lo que ha ocurrido con la BBC. En el Reino Unido se editó una declaración de Trump con clara intención de manipular ,lo que ha provocado una cascada de dimisiones . En España las televisiones públicas manipulan en favor del partido que ha puesto a sus directores de programas , de Saurina a Meadoro pasando por TVE. Por supuesto, no pasa nada.
