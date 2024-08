Debate cadista

Tengo a Manolo Vizcaíno por un buen gestor . Creo que Alma Cadista son lo mejor de la afición, buenas personas que, además, escriben sin faltas de ortografía y sin insultar a nadie, capaces de comprender un texto, lo que ya es una epopeya dado el nivel de algunos. Cuando tuve conocimiento de los burofaxes enviados por el Cádiz, me puse en contacto con Vizcaíno para decirle que me parecía un error. Me dio sus explicaciones y me propuso un debate entre él y los de Alma Cadista en el Café del Correo de 7TV. Trasladé esta propuesta a Julio Camacho que, tras consultarlo, declinó el ofrecimiento. Así se desarrollaron los hechos. Luego cada cual puede opinar lo que quiera, si el debate era oportuno o no, si yo era la persona adecuada para moderarlo. Los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Como dicen los americanos: just the facts.