Cumpliendo

La conferencia de prensa de Pedro Sánchez ayer solo constató un hecho: el presidente vive ajeno a la realidad , pero no hay nadie que le diga la verdad. 40 asesores de la Moncloa se sentaron en las primeras filas para aplaudir al jefe, al que deben sus jugosos sueldos . Si lo único que tiene que contarnos Sánchez es que va a seguir y va a poner un abono de transportes , vamos listos. Ya es de traca que hable como secretario general del PSOE desde la Moncloa o de ciencia ficción lo de Sumar , agarrados a los carguetes .