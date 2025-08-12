Las cuentas de Altadis

Jorge Ramos, el Tío del Bigotillo, pagó 40 millones de euros a la multinacional Altadis por el suelo que tenía en la Zona Franca. Ahora ZF está en la fase de ocupar naves y terrenos con otras actividades, pero no estaría de mal que alguien echase la cuenta de cómo ha salido la operación que empezó cuando Tabacalera cedió a la ciudad lo que hoy es el Palacio de Congresos a cambio de suelo a la entrada de la ciudad, la mitad municipal y la otra mitad de la propia Zona Franca.