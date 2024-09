LAS CUATRO AES. Por Fernando Santiago

LAS CUATRO AES

Hay un sabio refrán que dice “de las aguas mansas líbreme Dios que de las bravas ya me libro yo”. Sospechen ustedes de los bienquedistas, aquellos obsesionados con quedar bien con todo el mundo, que jamás dicen lo que de verdad piensan. Igual mientras te están haciendo un favor y están pensando de ti que eres un mamarracho, aunque no lo dicen. La Cadena SER tiene un personaje, llamado Luis Alegre, que tiene a gala que solo tiene amigos, que se lleva bien con todo el mundo, nunca habla mal de nadie. Y yo pienso: algo esconde. Es imposible llevarse bien con todo el mundo. El añorado Juan Manzorro siempre me reñía si yo le metía una pulla a alguien, porque él era incapaz. Su límite era callarse, salvo con cierta gachí, de cuyo nombre no quiero acordarme, con la que coincidía en las retransmisiones de carnaval de Canal Sur. Al alcalde le llaman en su partido Pescaíto en Blanco , porque no tiene peligro. Yo pienso que debe ser más bien al contrario, que no se va a pelear con nadie pero que luego, como el cuarteto Ser o no Ser: “unos me dicen hazlo, otros que no lo haga , y al final yo hago lo que a mí me da la gana”. Rara avis, ha despeatonalizado dos calles y le ha devuelto el nombre Carranza al estadio, debe ser su límite para adoptar medidas contrarias a un sector de la población. Por lo general siempre rema a favor de la corriente, no pisa un charco ni que le empujen. Le ha ido bien en la vida siendo así y pensará que para qué cambiar, él habrá llegado a la conclusión que es mejor no pelear con nadie, no discutir con nadie, no llevar la contraria a nadie, no adoptar medidas polémicas, no ser divisivo. Teófila en eso era todo lo contrario: cuando tomaba una decisión pasaba por encima de quien fuese “tanto tuiter y tanta opinión”. Era tan enérgica que a la postre se salía siempre con la suya, como se demuestra en el nuevo puente, en el soterramiento o en el Bicentenario. Digo más, Teófila inventó el tratamiento singular para Cádiz mucho antes de que el PSC y ERC lo escribieran en un papel: consiguió 40 millones de euros anuales del entonces ministro Rodrigo Rato, así llevamos más de 20 años cobrando ese tratamiento singular. En el fondo David de la Cruz e, en parte, así también: bienqueda , pone buena cara , da la razón al interlocutor de turno, siempre con una sonrisa. Yo soy más bien de Las Cuatro A: ateo, abstemio, asocial y del Atleti, de qué se trata que me opongo, como me recordaba mi padre. Si cuando pienso algo veo que estoy de acuerdo con la mayoría, cambio de opinión de manera inmediata, como el título del libro del que fuera director de The Washington Post, Marty Baron: “Frente al poder”, crítico contra todo poder, lo ejerza quien lo ejerza, siempre en posiciones minoritarias.

Fernando Santiago