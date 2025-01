Cualquierismo de cualquier forma. Por Fernando Santiago

CUALQUIERISMO

He conocido a 5 alcaldes de Cádiz y a 10 presidentes de la Diputación. He visto candidaturas unitarias al Senado de entre todos los partidos de izquierda y centro izquierda (Patricio Gutiérrez, Guillermo Alonso del Real, José Manuel Duarte) hasta que los partidos decidieron agrupar sus senadores por organizaciones políticas y en el orden que ellos quieren, para evitar que los ciudadanos puedan votar a quien les parezca. He visto concejales del Ayuntamiento que no sabían ni escribir, algunas que solo sabían leer lo que otros les escribían. Ahora que todo el mundo se escandaliza por el caso del hermano del presidente del Gobierno, con todo el aroma de un enchufe , Carlos Díaz solo tenía un asesor y el Ayuntamiento no notaba que faltase nada , ahora hay una legión de menesterosos en el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y en el Gobierno de España, sin los cuales los servicios públicos se prestarían igual. He visto asesores que no iban nunca al lugar de donde recibían su salario. Ahora parecen modelos irreconciliables : en la Diputación el PP y el PSOE , Irene García y Juan Carlos Ruiz Boix, no soy capaz de observar más diferencias que aquellas derivadas de quiénes reciben un generoso estipendio , novios o conmilitones. Las diferencias entre Bruno y Kichi son también sobre quiénes reciben su salario del erario, perdón por la rima. Quizás Bruno le dedica más horas a la cosa, porque no tiene la excusa de la conciliación que tanto se usaba en la anterior corporación, hemos cambiado a Barcia y a Albita, a quienes tenga la Divina Providencia en la Gloria, por un ramillete de afines al PP dedicados a la mayor gloria de la causa del brunismo, sea esto lo que sea. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. He visto naves ardiendo más allá de Orión, a novias de concejales y cargos del PP colocadas en empresas municipales, a estas mismas empresas dedicadas a financiar y promover el doctorado de Ramoní en una universidad privada de Lisboa, a cartelones por todo Cádiz dedicados a glorificar el teofilato. Por ahora el único alcalde o presidente que dijo que se iba a los ocho años y se fue ha sido Kichi, otros se buscaron acomodo en diferentes pesebres para seguir cobrando del presupuesto, como decía Félix Bayón. Ni uno dijo un “me voy”, todos cambiaron de aposento. Los llevadores de maletas sirven lo mismo para un roto que para un descosido, es la legión de los cualquieristas, según definición del añorado Rafael Garófano: para eso sirve cualquiera. Luego llegarán los Alvise de turno, los 100x100 de patinillo, dirán que vienen a resolver todos nuestros males , yo les diría como al famoso cualquierista Federico: no trabajes tanto por Cádiz, que no hace falta.

Fernando Santiago