Croquistas, volved. Por Fernando Santiago

CROQUISTAS, VOLVED

Ya han pasado los momentos cumbres del verano y todavía estamos a la espera de la Fiesta de Blanco de Vistahermosa y del campeonato de croquet en la misma urbanización. Igual es que ya no se hacen o que sus organizadores no invitan a Ignacio Casas a los eventos. Por decirlo de alguna forma, han pasado a la clandestinidad. Pasó la Velada de la Prensa, el extraño residuo de la guayabera, la Fiesta de las Camisetas, la de la Asociación de Reyes Magos, la tradicional velada literaria de la azotea de Cajasol, la feria de San Fernando, está a punto de terminar los interminables conciertos en Chiclana, San Fernando, El Puerto y el muelle de Cádiz, este fin de semana creo que son esas carreras de caballos en la playa de Bajoguía donde todos los que van lo hacen para lucir sombreros y modelos , no para ver la competición, que solo interesa a los pringaos, y seguimos a la espera de los eventos de Vistahermosa. Soy capaz de entender lo de la fiesta de blanco, al fin y al cabo tiene la misma raíz que esas camisas supuestamente cubanas. Del croquet no sé nada. Comprendo hasta los rudimentos del béisbol, y mira que es complicado, me los enseñó un amigo en un partido entre el Industriales de La Habana y el Villa Clara con todo el estadio cantando por Manolín, el Médico de la Salsa “te fuiste, y si te fuiste perdiste, yo me quedé, por eso soy el rey si te gusta bien y si no también”. Tiempo después el propio Manolín dejó la isla, como hacen todos los que se lo pueden permitir. Hasta comprendo la base del polo, que a la postre es como muchos deportes, meter la pelota, en este caso empujada por un palo desde el lomo de un caballo, supone un acto social en Sotogrande, donde está la gente que tiene dinero de verdad. No he jugado jamás al croquet, al ver las fotos me suena como si se jugara al futbolín , sobre poco más o menos. Igual Vistahermosa está en declive, ni siquiera este año se han traído a conferenciantes de derechas y de extrema derecha para que confirmen lo que ya los integrantes del auditorio pensaban de antemano. Supongo que la playa y las piscinas seguirán igual. Incluso se ha puesto de moda entre los propietarios de chaletes de Vistahermosa alquilarlos a visitantes por un montón de dinero, quizás ese sea el motivo de que no jueguen ni hagan fiestas, porque los residentes habituales están fuera, en Valdelagrana o en otros sitios de gente tiesa. La pela es la pela y solo se acumula dinero a base de ingresar y no gastar, seas Ana Patricia Botín o un recién llegado. Así que ánimo, faltan 15 días de agosto, todavía estamos a tiempo , ya que según parece los croquistas visten de blanco, se podrían juntar los dos eventos y no perder esta tradición tan veraniega. Os echamos de menos.

Fernando Santiago