Cossi

Conozco a José Manuel Cossi desde hace 35 años, cuando era la gran esperanza del fútbol gaditano en el equipo del Santo Cristo. Siempre me ha parecido una persona inteligente, preparada y progresista. A mi modesto entender, y con respeto para el resto, lo mejor del Equipo de Gobierno. Cuando ayer dijo que bajo su opinión el estadio no debería volver a llamarse Carranza, expresaba su opinión, que no debió caer muy bien entre los más recalcitrantes compañeros de partido, lo que obligó a una matización horas después. Al final hay que aprender una lección de primero de política, aunque de un cinismo total: en política no se puede decir lo que uno piensa jamás, hay que decir lo que conviene.