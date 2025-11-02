El cortijo del agua de Cádiz

El presidente del Consorcio de Abadtecimiento de Agua a la Zona Gaditana, Andrés Díaz , alcalde que fue de Paterna por el Partido Andalucista , ha colocado como asesora a Isabel Pavía, que iba de numero 6 en la lista de su partido en las últimas municipales . Por la misma cara , sin necesidad , sin currículum , sin antecedentes . Andrés Díaz fue colocado en el cargo por el PP como compensación a determinados apoyos , entre otros sitios en Paterna. Un descaro. Todo empezó cuando nombraron al exalcalde de Trebujena Jorge Rodríguez , de IU, que se puso sueldo cuando nunca lo tuvo el que ejercía el cargo. Ahí se vio otro cuelo para colocar compromisos . Por ahora el agua sigue fluyendo. Ya veremos.