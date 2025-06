La corrupción y Kichi

Cada vez que hay algún escándalo de corrupción, ahora abundan, Kichi y Tere salen a presumir del tiempo que ellos estuvieron en política. Tienen razón, en parte. Dijeron que iban a estar ocho años, y cumplieron. Que iban a ganar solo lo que ganaban como profesores y así lo hicieron. Que no se iban a enriquecer ni a cambiar de barrio, como hizo Pablo Iglesias. Todo es verdad, digno de elogio. De hecho Kichi ganaba la mitad de lo que gana Bruno. Dicho lo anterior, a mí me parece una forma de corrupción tener 20 asesores, una generosa subvención para sufragar los gastos de su partido. Por ejemplo, traerse de Madrid a Barcia y a su pareja ¿qué es?¿entregarle a Alba del Campo Eléctrica de Cádiz sin formación ni conocimientos y formar un boquete de 6 millones de euros qué es? ¿Traerse asesores de Madrid o de El Coronil? ¿colocar a los amigos? Por no hablar del gran Lolo Bouza.