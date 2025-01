No sé dónde estaba Antonio Sanz hace 15 años, aunque sí sé que cobraba de la política, faltaría más. Cuando dice eso de "no podemos construir en el mar" igual se olvida del proyecto del Ayuntamiento en época de Teófila para hacer viviendas sobre palafitos en Cortadura, con el despliegue propagandístico al que nos tenía acostumbrados Jorge Moreno: publicidad en todos los medios, grandes vallas publicitarias con unas infografías enormes, carteles y toda la parafernalia. Luego no se hicieron, como aquellos 5.000 puestos de trabajo que iba a hacer Cistóbal Montoro.