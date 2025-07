Comisionado

Más que el mamarracho de no tener título , lo que me llama la atención es que exista un cargo llamado Comisionado del Gobierno para la Dana de Valencia . Un pitraco que se ha ocupado de inmediato por otra que ya era asesora en no sé qué ministerio . Esto es España. En Cádiz ya tuvimos a uno que financió su doctorado con dinero público .