Se comenta por Cádiz

En una discoteca situada en San Juan de Dios tuvo lugar hace días una monumental bronca entre un conocido psiquiatra y el hostelero propietario de una heladería . Con intervención de la policía nacional, heridos, parte de lesiones, denuncias y un supuesto caso de violencia de género como origen del suceso. En la trifulca están implicados varios profesores de conocidos colegios de la provincia . Tíos como trinquetes, educadores de entre 40 y 50 años partiéndose la cara.