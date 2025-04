Las cofradías son de derechas

Por mucho que los concejales del PSOE visitan a las hermandades, no sirve para nada. En cuando pueden votan a Vox o al PP, que lo sepan Oscar y José Ramón. Digo más: se dan la vuelta y les critican con saña, ya se sabe que no hay nada más falso que un abrazo de cofrade. No sé si los de Adelante lo harán, supongo que sí, servirá para lo mismo, para nada. Lo hacía Kichi y se reían de él. Para qué digo salir en una procesión, que algunos se alquilan un chaqué para la ocasión.