Cofrademanía

Me pasa con todos los cofrades que observo su vida y no se parecen en nada a lo que ordena la Iglesia a la que dicen pertenecer, caso flagrante en Álvaro Ojeda,cuya web acaba de cumplir no sé qué aniversario festejado con toda solemnidad. Esta página está regada con generosidad con dinero público de las instituciones gobernadas por el PP, por cierto. No tengo el menor interés en la Semana Santa de Jerez, veo de vez en cuando en las redes sociales, cuando se hacen virales, los comentarios salvajes que hace el propietario de Cofrademanía, los gestos obscenos, los insultos subidos de tono, y me sorprende que suscite interés y que reciba dinero público. Tiene que haber gente pá tó.