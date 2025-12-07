Charos

El Ministerio de Igualdad ha iniciado una campaña porque a sus dirigentas no les gusta que se use el apelativo "charo" para referirse a las feministas. No deben tener cosas importantes que hacer, aunque se les estropeen las pulseras de los maltratadores. De manera simultánea han intentado tapar por todos los medios el caso del acosador Paco Salazar, denunciado por varias trabajadoras de La Moncloa y que intentaron tapar en el partido, tanto la vicepresidenta, vicesecretaria del PSOE, secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata, María Jesús Montero, que según cuenta Eldiario.es presionó a las denunciantes para que no siguieran adelante por el daño que le iban a causar al partido. En la radio dijo el otro día una tertuliana que el PSOE no es un partido feminista, es un partido con feministas. De manera simultánea a Juan Soto Ivars le boicotean la presentación de su libro sobre las denuncias falsas, que no se manifiestan frente a las sedes del PSOE por los acosos y los puteros. Y en Cádiz tenemos un colegio con el nombre de un maltratador que no ha merecido ni una palabra del feminismo gaditano, si es que eso existe más allá del postureo.