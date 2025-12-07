Casa 47

El Gobierno de España se ha especializado en campañas vacías de contenido. En 7 años no ha hecho nada ante el drama de la vivienda. Ahora presentan una nueva empresa, Casa 47, que según ellos va a construir cientos de miles de viviendas, otra patraña, el que viva lo verá. Mientras tanto en Cádiz sigue vacío Manuel Rancés 3, que ahora pertenece a Casa 47 y antes al SAREB. Paradojas de la vida. El Ayuntamiento asegura que va a entregar 100 viviendas en 4 años, a 25 por año, se abrieron los montes y parieron un ratón. La concejala de Vivienda, Ana María Sanjuán lo único que ha hecho es ponerle un sueldo fantástico a la nueva gerente de Procasa, Maribel Bueso, que fue concejala del PP. Con estos bueyes aramos.