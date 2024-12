Carlos Díaz

Me parece muy bien que le hayan concedido el título de Regidor Honorario a Carlos Díaz, se lo merece en primer lugar por haber sido el primer alcalde democrático tras Manuel de la Pinta. Fue un hombre austero, honrado, elegante y cumplidor de la ley, lo que hoy día son virtudes notables. Dicho lo anterior, no fue un buen alcalde. Vale, hizo el Paseo Marítimo, promovió el vertido de arena en la playa (Javi Osuna dirá que eso fue un error). Fue un alcalde de derechas: hubo que esperar a que se fuera de vacaciones para retirar la placa de Varela en el Palillero, hubo que engañarle para retirar el busto de Franco que había en la alcaldía, por citar dos asuntos muy llamativos que nadie recuerda. Gastó el dinero del Plan Andalucía 92 en obras suntuarias en lugar de resolver el problema de la infravivienda. Se negó al soterramiento, se fue del pleno del Parlamento de Andalucía cuando había que votar a favor de la liberación del peaje de la autopista, nos anunció el AVE para 1992 y 32 años después todavía estamos a la espera, su partido promovió una reconversión naval salvaje con su silencio. En fin, que no hay que exagerar.