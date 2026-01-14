Cancelación

Después de 40 años, saca El País una denuncia de abusos de Adolfo Suárez que, obviamente, no se puede defender, aún así Podemos pide que le quiten el nombre al Aeropuerto de Barajas. Eldiario.es publica una denuncia de dos empleadas de Julio Iglesias sobre abusos del cantante. Si esperar a ninguna resolución judicial, Podemos pide que se le retiren al cantante cualquier tipo de distinción. El País publicó denuncias anónimas a un director de cine al que le han matado civilmente. Es posible que todo sea verdad y se merezcan esa reprobación, lo que no impedirá valorar lo que hicieron cada uno. En cambio Juan Carlos Aragón sigue teniendo un colegio en Cádiz, y encima una Fundación, para blanquear su nombre, con la anuencia de unos cuantos "rojos".