Cambalache

Cierra Cambalache y no he puesto allí un pie en mi vida. Debe haber sido un sitio importantísimo para mucha gente, habida cuenta de que hasta se ha escrito un libro sobre el bar. No lo dudo, solo que yo nunca fui así que todo lo que digan de él es como si escriben uno sobre el ablao, el Cutty Sark, el Metropol, el Holiday o Mr. Pibody. Digo más: como la Pila Vieja, el Velardes Plaza, el Bache Nicanor, el Submarino y otros pocos de la generación anterior. Bien es verdad que yo no soy de bares.