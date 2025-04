Calleja

Conocí a José María Calleja cuando vino a recibir el Premio Merello junto a Miguel Ángel Iríbar otorgado a los periodistas vascos, que recibían amenazas y atentados de ETA. Desde aquella vez, Calleja venía muy a menudo a Cádiz. Carmen Morillo y Jorge Bezares fueron a San Sebastián representando a la Asociación de le Prensa en una manifestación de apoyo a los periodistas. Le vi muchas veces en Cádiz, coincidí con él en tertulias de la Cadena SER, incluso me hizo una entrevista para su programa en CNN+ con motivo del Bicentenario. Le organizamos presentaciones de sus libros en Cádiz, donde se sentía muy como en casa. Me dio mucha pena su muerte. Me hubiera gustado haber ido al descubrimiento de la placa en su memoria en el vestíbulo de la Asociación de la Prensa, idea de Antonio Yélamo, por cierto. Hoy la Cadena SER le organiza un homenaje merecido.