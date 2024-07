Cádiz Viaja

El 3% de las viviendas de la ciudad se dedican a fines turísticos. Difícilmente puede tener la culpa de los precios de la vivienda . Es cierto que en el centro todo es más caro, como ocurre en todas y cada una de las ciudades del mundo, antes de las viviendas turística y en el futuro. No es menos cierto que la vivienda es un fracaso del Gobierno , de la Junta y del Ayuntamiento, pero el turismo no tiene la culpa. Otrosí digo: los de Cádiz Resiste no viajan? ¿ cuando lo hacen, qué son, turistas o qué?¿qué carajo es el turismo de convivencia o el turismo ambiental? Cuando el Kichi y Teresa se cogían un chalet en Chiclana con sus niños y gastaban agua para la piscina ¿eso era convivencia, era respetuoso con el medio ambiente, saqueaba los recursos hídricos como dice el portavoz de AA en el Parlamento o no lo tenemos en cuenta? Por decir algo, que allá cada cual como se monta sus vacaciones, faltaría más.