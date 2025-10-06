Cádiz en Arequipa. Por Fernando Santiago

CÁDIZ EN AREQUIPA

El 21 de abril de 2019 escribí en estas páginas un artículo en el que proponía que Cádiz se postulase como sede del Congreso de la Lengua Española, siento citarme a mí mismo. Pensaba que para una ciudad pequeña los acontecimientos de repercusión internacional tendrían un efecto positivo. No contento con eso le pedí a algunos amigos propuestas para el contenido de ese Congreso sobre periodismo, folklore popular o justicia. Con ese expediente me fui a ver a Luis García Montero(pagándolo de mi bolsillo), un buen amigo que siempre ha sentido un extraordinario amor por la ciudad. Al comprobar que había agua en la piscina le propuse a la Asociación de la Prensa que encabezase un movimiento a favor de la candidatura. Convocamos a todas las entidades de la ciudad un día y a todos los escritores otro, empezamos a pedir a diferentes famosos que se grabaran vídeos de apoyo. Fuimos a ver al alcalde, que nos propuso hacerse cargo del proyecto. El entonces diputado autonómico Bruno García nos gestionó el apoyo de la Junta de Andalucía. Así hasta que el 20 de diciembre de 2022 recibí una llamada de Luis García Montero donde me planteaba si Cádiz podría acoger en marzo el Congreso previsto en Arequipa. Tras varias llamadas a todas las instituciones , le pude dar una respuesta afirmativa. El congreso gaditano fue todo un éxito . Pensé que en los días previos se podían organizar unas jornadas sobre periodismo en español, se me ocurrió el nombre Periodismo con Ñ, yo mismo busqué la financiación de la actividad. El Congreso fue un éxito, a pesar de lo cual jamás recibí el menor agradecimiento por parte del alcalde o del Ayuntamiento, tan solo Diego Calvo me lo reconoció . El director del Cervantes dijo en aquel Congreso que ese era Arequipa en Cádiz y que el próximo podía ser Cádiz en Arequipa. En enero de este año , con el apoyo entusiasta del vicepresidente de la Diputación, Juancho Ortiz, convocamos una reunión preparatoria de la presencia de Cádiz en Arequipa, después de varias reuniones en Madrid y en Cádiz, con las gestiones de Inma Macías y Maite González, el próximo domingo con la proyección de un documental sobre Caballero Bonald, empiezan unos actos donde brillará Cádiz con dos exposiciones (una de fotografías de Kiki y Pablo Juliá, otra sobre la Constitución de Cádiz de Arturo Redondo) y la clausura con una Cantata Flamenca, Americádiz, obra de Javi Osuna y Juanjo Téllez, gracias a la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. En la expedición gaditana se han colado algunos polizones por la cara ,pero la ciudad brillará en Perú.

Fernando Santiago